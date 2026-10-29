В Ровно прогремел взрыв

Днем 29 октября жители Ровно услышали звук взрыва. В тот момент в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно?

Взрыв в Ровно раздался около 16:16. В настоящее время ни в одном районе области не было угрозы российской атаки, судя по тому, что воздушную тревогу там не объявляли.

Местные власти не информировали о возможных причинах или последствиях взрыва, которые слышали горожане.

Все же в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее добраться до укрытия и находиться там до отбоя угрозы.

Последние атаки по Украине

В четверг, 29 октября, Россия нанесла несколько смертельных ударов по Украине. Так, враг терроризировал Чернигов, в результате чего два человека погибли и еще более 20 пострадали. Также из-за атаки в городе горели магазины и автомобили.

Также агрессор попал реактивным дроном по железнодорожной платформе на вокзале в Днепре, откуда должен был отправиться электропоезд в Запорожье. Известно о 14 погибших и 10 раненых в результате атаки.