Взрыв вечером 27 сентября был слышен в Ровно. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Взрыв в Ровно прогремел вечером 27 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в Ровненской области в разных районах объявили вечером 27 сентября из-за угрозы применения врагом реактивных БПЛА. Воздушные силы как раз сообщали о приближении БПЛА к Ровно в 22:07.

Затем местные сообщества в телеграме, такие как "Рівне Головне", сообщили о звуке взрыва. Его слышали в Ровно, но громче всего – в Здолбунове. Беспилотники российской армии тем временем продолжают прорываться на Запад Украины, атака длится и дальше.

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что весь день враг обстреливает Киев и Киевскую область теми же реактивными дронами. В городе раздавались многочисленные взрывы, падали обломки и происходили попадания. К сожалению, известно о погибших – их двое, еще 12 человек пострадали.