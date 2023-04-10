В Ровно женщина нашла огромную сумму денег: полиция ищет владельца

В Киеве женщина нашла большую сумму денег. Она сразу сообщила об этом полиции.

В полиции сообщили, что 9 апреля на спецлинию 102 позвонила по телефону 26-летняя жительница Здолбунова Юлия. Она рассказала, что на одном из рынков в областном центре нашла большую сумму денег.

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Деньги сейчас в полиции

Чтобы установить владельца, заявительница принесла их в полицию.

"Сейчас средства находятся в Ровенском районном управлении полиции. Владельца пропажи просим обратиться по адресу город Ровно, улица Героев Полиции, 4", – сообщают в ведомстве.

7-летняя девочка собрала деньги на 4 авто, дроны и Starlink для ВСУ

Иринке Васильевой 7 лет, она из Ровно и, несмотря на свой юный возраст, является волонтером. Отец девочки погиб, защищая Украину, она решила продолжить его дело своим способом – начала производить и продавать веночки, выручку направляя на нужды бойцов.

Таким образом, девочка купила для воинов 4 автомобиля, тепловизоры, Starlink, квадрокоптеры и стала настоящим ангелом-хранителем для бойцов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ВСУ, где собственно служил папа Иринки.

Продавала первые венчики девочка на местной ярмарке. Дебютный заработок составил 3100 гривен и 100 долларов, а цена за один венчик составляла 150 гривен.

Девочка стала одной из лауреаток премий, врученных приближающим победу детям-спасателям, а церемония состоялась в Мариинском дворце.