Готовилась взорвать ТЦК в Ровно по заказу спецслужб России: СБУ задержала злоумышленницу

СБУ предотвратила новую попытку фсб осуществить теракт в Украине. Так, в Ровно задержан российский агент, которая готовила подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) возле городского ТЦК.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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СБУ задержали агента фсб

Известно, что злоумышленница должна была оставить взрывчатку вблизи военного объекта, когда на его территории должно было находиться максимальное количество граждан.

Согласно имеющейся информации, российская спецслужба планировала взорвать СВП вместе с террористкой, чтобы ликвидировать ее, как "лишнего" свидетеля.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента и задержала ее, когда та направлялась к локации спланированного теракта.

Злоумышленницей оказалась 42-летняя жительница Винницы, которая попала во "внимание" фсб во время поиска "быстрых заработков" на телеграмм-каналах.

По указанию оккупантов агент прибыла в Ровно, где сначала провела доразведку вблизи городского ТЦК и "отчитывалась" об этом своему российскому куратору. Затем она должна была достать взрывчатку из заранее подготовленного схрона и доставить ее в ТЦК,

– рассказали детали в СБУ.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили преступление и человеческие жертвы.

Сейчас задержанной сообщили о подозрении по двум статьям УКУ:

часть 2 статья 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

часть 1 статья 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ задержала агента фсб / Фото Служба безопасности Украины