Под "Вова е**ш их" в Куршевеле развлекались беглец Ошеровский и его жена экс мис Украина

На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршевеле засветилась компания зажиточных украинцев, которые не стесняясь устроили громкие гуляния с шампанским за более чем 70 тысяч под популярную песню "Вова, е**шь их, бл*ь".

Бывшая мисс Украины Карина Жосан похвасталась гуляниями в инстаграме, что вызвало негативную реакцию у украинцев. Возмущения понятны, ведь сейчас все внимание страны приковано к событиям в Соледаре, Бахмуте. И когда в информационном поле появляются подобные видео – огласки не избежать. О подробностях скандала пишет 24 Канал.

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Громкие гуляния в Куршевеле: что известно

Цена такого отдыха за 2–3 часа составляет около 50 тысяч долларов. Стоимость одной бутылки шампанского Crystal, которую весело попивала компания, в Украине составляет около 13–16 тысяч гривен.

А такой вынос, отмечают, обойдется в 20 тысяч евро.



Компания отдохнула действительно громко / Скриншот с видео

А выносили его под зажигательный трек и с флагом Украины. Эти псевдопатриоты не стеснялись позировать на видео. Похоже, они гордятся своим поведением и думают, что поступают правильно.

Скандальное видео гулянья в Куршевеле:

Кто эти "клоуны" из Куршевеля

Сначала эта компания попала на видео российской телеведущей Ксении Собчак. Сегодня украинский журналист Михаил Ткач рассказал, кто на видео. Оказалось, это бывшая мисс Украины Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский, разыскиваемый МВД.

О наших клоунах в Куршевеле. Сегодня в новостных лентах и в сообщениях повсюду Соледар. Ожесточенная борьба за независимость. Но дальше Собчак и другое путинское гнездо начинает разгонять молодых людей в Куршевеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под "Вова, еб*шь их бл**ь" и вынос шампанского "Кристалл",

– отметил Ткач.



Разыскиваемый МВД Ошеровский с женой веселится в Куршевеле / Скриншот инстаграма

Он отметил, что эти люди – это герои материала "Батальон Монако 2", которых этим летом расследователи зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы, и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продолжать статус беженцев.

Ошеровский уже год как беглец

При этом Ткач напомнил, что Ошеровский объявлен в Украине в розыск, а в постановлении суда указано, что его необходимо задержать для привода в суд.

Находится в розыске, надо сказать, не очень эффективно, потому что он не в Украине уже год. По данным источников, в бизнес-кругах он имеет отношение к так называемой бригаде "Потапов". По данным источников в правоохранительных органах, они обслуживают строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара. Вадим Столар месяц назад посещал день рождения той же Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра,

– рассказал журналист.



Ошеровский уже год находится в розыске / Скриншот Михаил Ткач



Ошеровского связывают с ОПЗЖ / Фото Михаил Ткач

Жосан и дальше хвастается отдыхом

Отметим, что совесть у молодых людей совершенно отсутствует. Когда стало понятно, что видео с их гулянки разносят по сети, они не то, что записали извинения или по крайней мере объяснения, или удалили фото, напротив – та же Карина Жосан насмешливо написала, что у нее "есть интернет и все видит". Якобы не надо ей спамить сообщениями и беспокоить. Причем добавила достаточно положительные эмоджи. То есть, ей до сих пор весело.



Жосан до сих пор не удалила фото из инстаграма / Скриншот

Объяснила она разве что шампанское. Говорит, что даже не могла подумать, что "эти 6 бутылок Кристалл" станут такими легендарными.



Жосан продолжает публиковать фото с вечеринки / Скриншот из соцсети

То есть женщина никак не могла подумать, что шампанское или их поведение вызовут такую волну хейта. И считает уместным гулянье во время войны, в то время, когда на украинские города сбрасывают бомбы, а волонтеры сбиваются с ног, чтобы достать необходимое оборудование ребятам на передовую.

Курорт во Франции буквально привлекает украинских бизнесменов и народных депутатов с сомнительными доходами. 28 декабря 2022 года стало известно, что на элитном курорте в Куршевеле задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк" Финансы и Кредит" Константина Жеваго.