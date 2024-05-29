Протоиерей Русской православной церкви Артемий Владимиров заявил о "воскрешении" оккупанта, погибшего на незаконной войне против Украины. Протоиерей сказал, что российского солдата исцелили.

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Захватчик был ранен

В программе "Беседы с батюшкой" он сказал, что сейчас он наблюдает много "замечательных свидетельств христовой победы над смертью". Для того, чтобы подкрепить свои слова примером, он рассказал о видео, которое ему прислала жена. Он отметил, что этот ролик был о "каком-то китайце", который участвовал в "сво".

Он был ранен пулей в живот. По словам, представителя РПЦ, он умер и воскрес.

Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил, полностью его внутренности были исцелены,

– сказал Владимиров.

Представитель Русской православной церкви также сообщил, что после "воскрешения" вся семья оккупанта стала адептами РПЦ.

Почему РПЦ признала войну против Украины "священной"