Протоієрей Російської православної церкви Артємій Владіміров заявив про "воскресіння" окупанта, який загинув на незаконній війні проти України. Протоієрей сказав, що російського солдата зцілили.
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Загарбника було поранено
У програмі "Бєсєди с батюшкой" він сказав, що зараз він спостерігає багато "чудових свідчень христової перемоги над смертю". Для того, щоб підкріпити свої слова прикладом, він розповів про відео, яке йому надіслала дружина. Він зазначив, що цей ролик був про "якогось китайця", який брав участь у "сво".
Його було поранено кулею в живіт. За словами, представника РПЦ, він помер і воскрес.
Йому з'явився святитель Лука Кримський, його зцілив, повністю його нутрощі були зцілені,
– сказав Владіміров.
Представник Російської православної церкви також повідомив, що після "воскресіння" вся сім'я окупанта стала адептами РПЦ.
Чому РПЦ визнала війну проти України "священною"
- Російська православна церква назвала жорстоку війну Росії проти України "священною". Експерти проаналізували, чому було зроблено цю гучну заяву. Про таку заяву російської церкви йдеться у відповідному документі, який був виданий так званим "Всесвітнім російським народним собором". Його очолює голова Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Московський Кіріл.
- РПЦ схвалила ідеологічно-політичний документ, який об'єднує до купи кремлівські ідеологічні наративи разом, очевидно, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.
- Так, патріарх Кіріл цинічно назвав війну російських загарбників проти нашої держави "священною". За його словами, агресія країни-агресорки нібито є новим етапом боротьби російського народу за "національне визволення на південному заході Росії". Таким чином він навіть не приховав плани Москви на тимчасово окуповані українські території.