Протоієрей Російської православної церкви Артємій Владіміров заявив про "воскресіння" окупанта, який загинув на незаконній війні проти України. Протоієрей сказав, що російського солдата зцілили.

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Загарбника було поранено

У програмі "Бєсєди с батюшкой" він сказав, що зараз він спостерігає багато "чудових свідчень христової перемоги над смертю". Для того, щоб підкріпити свої слова прикладом, він розповів про відео, яке йому надіслала дружина. Він зазначив, що цей ролик був про "якогось китайця", який брав участь у "сво".

Його було поранено кулею в живіт. За словами, представника РПЦ, він помер і воскрес.

Йому з'явився святитель Лука Кримський, його зцілив, повністю його нутрощі були зцілені,

– сказав Владіміров.

Представник Російської православної церкви також повідомив, що після "воскресіння" вся сім'я окупанта стала адептами РПЦ.

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