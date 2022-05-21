В городе Рубежное, близ Северодонецка на Луганщине, русские солдаты из Бурятии выловили декоративных карпов из озера. Они решили заменить рыбой свои сухпайки.

Детальнее описал этот инцидент глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире телемарафона.

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Мы имеем дело с варварами

Чиновник отметил, что сейчас у российских солдат нет ни одной военной доктрины. Сейчас Украина имеет дело с обычными допотопными варварами.

По словам гайдая, не зря их называют "орками". Весь мир уже знает, что эта "доблестная" армия приехала убивать ради унитазов и стиральных машин.

Расскажу нашу реальную историю. Директор компании, производившей ювелирные изделия, имел предприятие в Рубежном. Было у него и небольшое озеро, в котором жили японские карпы, такие разноцветные красивые крупные рыбы. Пришли качество бурят и просто сожрали. Они их пожарили и сожрали,

– рассказал председатель ОВА.

Также он добавил, что при грабеже в области россияне забирали пластиковые корзины для грязного белья. Мол, они просто такого еще не видели.

Другие грабежи армии кафиров

27 апреля стало известно, что коллаборанты в оккупированном Мелитополе сдали россиянам место хранения скифского золота. Речь идет об экспонатах местного музея, которые были изготовлены в IV веке до нашей эры. Их ученые обнаружили ориентировочно 70 лет назад в Мелитопольском кургане.

Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Старух успокоил украинцев. Он отметил, что все ценные экспонаты увезли из города еще до начала вторжения. Однако все же немного осталось. Поэтому оккупационные власти даже вызвали ученых из Крыма, чтобы оценить имущество краеведческого музея.

Также показательна история музеев временно захваченного Мариуполя. Пока за город шли ожесточенные бои, кафиры начали вывозить ценные экспонаты музеев , до которых смогли добраться. Впоследствии пропагандисты Кремля начали освещать ограбление, как это "возвращение истории". В общем, сейчас известно о вывозе многих старинных икон и книг, стоимость которых просто невозможно оценить.

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