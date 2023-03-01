Сирены звучали на территории всей Румынии 1 марта. Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии объяснила причину уведомлений.
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Что известно о сиренах в Румынии
Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии тестировала сирены 1 марта с 10 до 11 часов. Это сделали для того, чтобы проверить работу сирен и громкоговорителей для уведомления о чрезвычайных ситуациях.
В ведомстве объясняли, что люди слышали сигнал "тревога о беде", состоящий из 5 звуков по 16 секунд с 10-секундным перерывом между ними.
Как тестировали систему оповещения в Румынии: смотрите видео
В Службе также отметили, что сирены и громкоговорители звучали исключительно для тестовой проверки. Они рекомендовали людям сохранять спокойствие и следить за информацией инспекции по чрезвычайным ситуациям. Более того, в Службе отметили, что:
- румынская система уведомлений на случай реальной угрозы включает также сообщения через RO-ALERT, специальное приложение, радио и телевидение;
- в Румынии ориентировочно 7 539 сирен;
- громкоговорители и сирены могут включать в случае стихийных, техногенных бедствий, падения объектов из атмосферы или космоса или при военном конфликте.
Что происходит вокруг соседней Молдовы
- Минобороны России заявило, что Киев якобы "скопил" как личный состав, так и военную технику ВСУ вблизи границ с Молдовой. Кремль заявил, что якобы Украина "готовится" напасть на непризнанное Приднестровье.
- В Минобороны Молдовы опровергли заявления Кремля о том, что якобы Украина планирует провокации и отметили, что пока серьезных угроз нет.
- Россия же хочет расшатать ситуацию в Молдове. Именно поэтому в стране продолжаются пророссийские митинги.