Сирены звучали на территории всей Румынии 1 марта. Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии объяснила причину уведомлений.

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Что известно о сиренах в Румынии

Служба по чрезвычайным ситуациям Румынии тестировала сирены 1 марта с 10 до 11 часов. Это сделали для того, чтобы проверить работу сирен и громкоговорителей для уведомления о чрезвычайных ситуациях.

В ведомстве объясняли, что люди слышали сигнал "тревога о беде", состоящий из 5 звуков по 16 секунд с 10-секундным перерывом между ними.

Как тестировали систему оповещения в Румынии: смотрите видео

В Службе также отметили, что сирены и громкоговорители звучали исключительно для тестовой проверки. Они рекомендовали людям сохранять спокойствие и следить за информацией инспекции по чрезвычайным ситуациям. Более того, в Службе отметили, что:

румынская система уведомлений на случай реальной угрозы включает также сообщения через RO-ALERT, специальное приложение, радио и телевидение;

в Румынии ориентировочно 7 539 сирен;

громкоговорители и сирены могут включать в случае стихийных, техногенных бедствий, падения объектов из атмосферы или космоса или при военном конфликте.

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