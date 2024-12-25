В Румынии трое украинцев заблудились в горах Марамуреш. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Digi24.

Смотрите также Российская ракета залетела в Молдову во время атаки: Санду подтвердила нарушение пространства

Сначала от поисков хотели отказаться

Украинцы сбились с пути из-за ухудшения погодных условий в ночь на 25 декабря. В результате длительных поисков их нашли румынские спасатели. Они прибыли по координатам, которые указали украинцы, однако их там не обнаружили.

Через 12 часов в Румынии приняли решение прекратить поиски. Причиной было то, что они не послушали инструкций и оставили место, где должны были ожидать помощи.

Однако руководитель горной спасательной службы Сабин Корноиу сообщил, что трех украинцев нашли живыми.

Он пояснил, что спасатели расширили зону поисков и надеялись привлечь также вертолет для осмотра с воздуха, но погодные условия были не самые лучшие.

Поэтому поиски происходили наземными методами, и, к счастью, мы правильно угадали, в каком районе они могли оказаться,

– добавил он.

По словам Корноиу, путешественников нашли в очень опасном ущелье.

Один из украинцев получил многочисленные травмы в результате падения, а двое других имеют легкую гипотермию. Их госпитализировали.