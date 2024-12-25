У Румунії троє українців заблукали у горах Марамуреш. Про це пише 24 Каналіз посиланням на Digi24.

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Спочатку від пошуків хотіли відмовитись

Українці збились зі шляху через погіршення погодних умов вночі проти 25 грудня. У результаті тривалих пошуків їх знайшли румунські рятувальники. Вони прибули за координатами, які вказали українці, однак їх там не виявили.

Через 12 годин у Румунії ухвалили рішення припинити пошуки. Причиною було те, що вони не послухали інструкцій та залишили місце, де мали очікувати на допомогу.

Однак керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу повідомив, що трьох українців знайшли живими.

Він пояснив, що рятувальники розширили зону пошуків і сподівалися залучити також гелікоптер для огляду з повітря, але погодні умови були не найкращі.

Тож пошуки відбувалися наземними методами, і, на щастя, ми правильно вгадали, у якому районі вони могли опинитись,

– додав він.

За словами Корноїу, мандрівників знайшли у дуже небезпечній ущелині.

Один з українців зазнав численних травм внаслідок падіння, а двоє інших мають легку гіпотермію. Їх госпіталізували.