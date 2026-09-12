Пролетел над Украиной и Молдовой: в Румынии упал беспилотник

В Румынии разбился беспилотник, который перед этим пересек воздушное пространство Украины и Молдовы. В результате падения дрона возник пожар и образовалась воронка.

Об инциденте сообщило Министерство обороны Румынии, пишет Digi24.

Что известно о падении дрона в Румынии?

Первыми о движении воздушной цели военных предупредили Центры управления воздушными операциями Украины и Молдовы.

Беспилотник направлялся в северо-восточную часть страны, поэтому с 86-й авиабазы в Борчеи срочно подняли два истребителя F-16 для мониторинга ситуации.

В 16:20 Национальный военный командный центр инициировал оповещение населения уезда Ботошаны через систему RO-Alert.

Почти одновременно на линию 112 поступил звонок от жителей села Штиубиени, которые заметили дрон в небе.

Вскоре силы Министерства внутренних дел обнаружили разбившийся аппарат в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре Сучавского уезда.

В результате удара о землю возник локальный пожар и образовалась яма диаметром около одного метра и глубиной 30 сантиметров. Жертв нет.

Этот случай стал очередным в серии подобных инцидентов на территории страны. Накануне стало известно, что на румынском побережье Черного моря и в прибрежных районах саперы обнаружили и обезвредили обломки десяти военных беспилотников.