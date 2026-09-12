Про інцидент повідомило Міністерство оборони Румунії, пише Digi24.

Що відомо про падіння дрона у Румунії?

Першими про рух повітряної цілі військових попередили Центри управління повітряними операціями України та Молдови.

Безпілотник прямував у північно-східну частину країни, тому з 86-ї авіабази в Борчеї терміново підняли два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

О 16:20 Національний військовий командний центр ініціював сповіщення населення повіту Ботошані через систему RO-Alert.

Майже одночасно на лінію 112 надійшов виклик від жителів села Штіубієні, які помітили дрон у небі.

Невдовзі сили Міністерства внутрішніх справ виявили розбитий апарат у кукурудзяному полі в районі Ботошеніца-Маре Сучавського повіту.

Внаслідок удару об землю виникла локальна пожежа та утворилася яма діаметром близько одного метра й глибиною 30 сантиметрів. Жертв немає.

Цей випадок став черговим у серії подібних інцидентів на території країни. Напередодні стало відомо, що на румунському узбережжі Чорного моря та в прибережних районах сапери виявили й знешкодили уламки десяти військових безпілотників.