Министр обороны Румынии выступил за переговоры Запада с Россией: у Зеленского уже отреагировали

Министр обороны Румынии Василе Дынку высказался, что переговоры с Россией являются единственной возможностью достижения мира в российско-украинской войне. В Офисе Президента так не считают, а потому ответили на циничные заявления.

Что случилось

Министр Дынку в субботу в эфире румынского телеканала отметил, что "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией. 24 канал разобрался, почему это невозможно.

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Единственным шансом на мир могут стать переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры,

– отметил Василе Дынку.

При этом Дынку считает, что у России есть значительные ресурсы для продолжения войны против Украины. И его даже устраивает "заморозка конфликта".

"В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем происходящее сейчас уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", – добавил политик.

У Зеленского назвали единственные пути завершения войны

Так, глава фракции "Слуга Народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия не обошел заявления министра обороны Румынии и отметил. что Украина готова к переговорам с Западом, но не по миру.

Мы в свою очередь готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема на которую мы можем вести разговор на это время и россия в этих переговорах лишняя,

– подчеркнул Арахамия.

Арахамия также добавил, что "коллективная безопасность и сильные вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте".

Почему не может быть речи о "мире"

В Офисе Президента тоже в очередной раз отметили невозможность ведения переговоров со страной-террористкой. Советник Михаил Подоляк резко попросил желающих помирить Украину с Россией сделать несколько простых вещей.

"Вопрос к "миротворцам". Хотите переговоров? Алгоритм прост", - отметил Подоляк и предложил порядок действий:

Просмотрите фото/видео массовых захоронений.

Предложите Кремлю немедленно вывести армии из суверенной территории.

Сформируйте трибунал и потребуйте выдачи Россией военных преступников.

Почему снова заговорили о переговорах с Россией

В Турции тоже заговорили о переговорах по миру. Там уже якобы готовят переговоры между Западом и Россией.

В частности, советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новое крупное соглашение".

В России действительно "зажглось" после решения Зеленского о невозможности возобновления переговоров.

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии Россией четыре частично оккупированных украинских областей.

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