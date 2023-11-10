В Коломне под Москвой раздавались взрывы, а под Тамбовом в Котовске мощно горит пороховой завод

Поздним вечером 10 ноября стало известно, что в Коломне раздались взрывы. В первом будто бы сбили беспилотник, а во втором – горит пороховый завод.

О взрывах в Коломне сообщили местные СМИ. Говорят, что ее якобы атаковали беспилотниками.

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Что известно о взрывах в Коломне

Следовательно, жители сетовали на то, что слышали звуки взрывов. Потом появилась информация, что якобы работает ПВО. По предварительным данным, говорят местные СМИ, вроде бы сбили беспилотник.

Говорят, что взрыв прогремел недалеко от Конструкторского бюро машиностроения. Предшествовал этому звук пропеллера, пишут издания.

В Коломне раздались взрывы возле бюро машиностроения: смотрите видео

Вскоре стало известно, что движение вблизи завода в Коломне было перекрыто. На место прибыли пожарные и сотрудники полиции.

Кроме того, сообщают о работе ПВО жители Строгино и Красногорска вблизи Москвы.

Но это еще не всё. Говорят, в Котовске на Тамбовщине также раздаются взрывы. Пишут, что это детонирует 5 цех порохового завода.

Взрывы раздаются в Котовске на Тамбовщине: смотрите видео

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