Депутату госдумы России мигранты разбили голову

В Самаре мигранты из Центральной Азии разбили голову депутату российской госдумы. Речь идет о депутате от КПРФ Михаиле Матвееве.

Об этом он рассказал у себя в телеграм-канале. Мужчина также распространил видео инцидента и рассказал о дальнейших событиях.

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В Самаре разбили голову депутату госдумы России

Матвеев рассказал, что когда он ехал по городу на своем авто, то увидел как мигранты, вооруженные палками и камнями, цеплялись к прохожим, и решил вмешаться. Он отметил, что эмигрантов было трое.

На опубликованных кадрах видно, как депутат КПРФ выходит из машины и практически сразу же получает по голове.

Группа мигрантов, три человека, шли от набережной, задирались к прохожим... Остановились с водителем, вышли, чтобы остановить их... Достал удостоверение, сказал: "Остановитесь". Сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все. Сидим вот... В лучших российских традициях 40 минут уже ждем полицию, скорую. Никого нет,

- рассказал Матвеев.