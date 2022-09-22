Мать с ребенком на руках прогуливалась по площади Славы. Там был запланирован митинг против мобилизации. И хотя женщина не участвовала в протесте, российские полицейские задержали ее. Об этом сообщило белорусское СМИ.

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Реакция россиян на задержание

Между свидетелями происшествия и полицейскими началась словесная перепалка. Возмущенные россияне пытались доказать, что женщина просто гуляла, а это не запрещено законом.

Что она сделала такого, что вы ее с ребенком куда-то записываете? Имейте совесть,

– заявила одна из возмущенных женщин.

Однако полицейские настаивали на том, чтобы задержанная прошла на стационарный пост полиции. Мол, задерживать надолго никто не будет. А за пояснениями можно обратиться в органы внутренних дел. Задержанную отвели в автозак.

Подробности задержания женщины с ребенком: смотрите видео

Обратите внимание! 21 сентября путин объявили частичную мобилизацию. Россияне массово пытаются сбежать за границу. Часть людей выходит на митинги.

В россии протестуют из-за мобилизации: что известно

Митинги в россии начались после заявления путина 21 сентября. Немногочисленные акции проходят в разных уголках страны. Участников задерживает полиция.

В Москве протестующие скандировали "путина – в окопы".

По меньшей мере, три военкомата сгорели в россии в ночь на четверг, 22 сентября.

В Тольятти Самарской области возмущенные россияне пытались уничтожить государственную администрацию.

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