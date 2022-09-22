Матір з дитиною на руках прогулювалася площею Слави. Там був запланований мітинг проти мобілізації. І хоча жінка не брала участі в протесті, російські поліцейські затримали її. Про це повідомило білоруське ЗМІ.

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Реакція росіян на затримання

Між свідками події та поліцейськими почалася словесна перепалка. Обурені росіяни намагалися довести, що жінка просто гуляла, а це не заборонено законом.

Що вона зробила такого, що ви її з дитиною кудись записуєте? Майте совість,

– заявила одна з обурених жінок.

Однак поліцейські наполягали, аби затримана пройшла на стаціонарний пост поліції. Мовляв, затримувати надовго ніхто не буде. А за поясненнями можна звернутися до органів внутрішніх справ. Затриману відвели в автозак.

Подробиці затримання жінки з дитиною: дивіться відео

Зверніть увагу! 21 вересня путін оголосив часткову мобілізацію. Росіяни масово намагаються втекти закордон. Частина людей виходить на мітинги.

У росії протестують через мобілізацію: що відомо

Мітинги в росії почалися після заяви путіна 21 вересня. Нечисельні акції проходять у різних куточках країни. Учасників затримує поліція.

У Москві протестувальники скандували "путіна – в окопи".

Щонайменше три військкомати згоріли в росії у ніч проти четверга, 22 вересня.

У Тольятті Самарської області обурені росіяни намагалися знищити державну адміністрацію.​

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