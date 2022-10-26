Карма в действии: в Санкт-Петербурге на складе – мощный пожар, огонь активно распространяется

В российском Санкт-Петербурге вечером 25 октября возник масштабный пожар. Площадь возгорания резко возросла с 1 тыщи квадратов до 12.

Российские СМИ пишут, что в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Кстати Возле оккупированного Луганска вспыхнул масштабный пожар, слышали звуки детонации

Пожар быстро увеличивается

Туда отправили пожарных. Однако площадь возгорания быстро выросла – сначала до 6 тысяч квадратов, а затем – до 12, то есть, вероятно, вышла за пределы склада. В сети обнародовали фото и видео пожара.

По сообщению российских изданий, пожар тушат 160 человек, привлекли 45 единиц техники.

Пожар в Санкт-Петербурге: видео

Карма в действии

В сети заметили, что у россиян в очередной раз сработало правило бумеранга. Лишь несколько часов назад оккупанты атаковали ракетой Днепр, в результате чего загорелся масштабный пожар на заправке. Впоследствии ее локализовали.

К сожалению, погибли два человека: беременная женщина сгорела в авто рядом и работник автомойки. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, ракета повредила саму АЗС и близлежащие здания.

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