Карма в действии: в Санкт-Петербурге на складе – мощный пожар, огонь активно распространяется
Источник:"Оперативный ВСУ"
В российском Санкт-Петербурге вечером 25 октября возник масштабный пожар. Площадь возгорания резко возросла с 1 тыщи квадратов до 12.
Российские СМИ пишут, что в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга загорелся склад общей площадью 10 тысяч квадратных метров.
Кстати Возле оккупированного Луганска вспыхнул масштабный пожар, слышали звуки детонации
Пожар быстро увеличивается
Туда отправили пожарных. Однако площадь возгорания быстро выросла – сначала до 6 тысяч квадратов, а затем – до 12, то есть, вероятно, вышла за пределы склада. В сети обнародовали фото и видео пожара.
По сообщению российских изданий, пожар тушат 160 человек, привлекли 45 единиц техники.
Пожар в Санкт-Петербурге: видео
Карма в действии
В сети заметили, что у россиян в очередной раз сработало правило бумеранга. Лишь несколько часов назад оккупанты атаковали ракетой Днепр, в результате чего загорелся масштабный пожар на заправке. Впоследствии ее локализовали.
К сожалению, погибли два человека: беременная женщина сгорела в авто рядом и работник автомойки. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали.
Кроме того, ракета повредила саму АЗС и близлежащие здания.
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