Защитника дома встречали все: и дети, и взрослые. Юрия поздравляли цветами, воздушными шарами и приятными словами.
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Что известно о пленении бойца
Шаргородский городской голова Владимир Барецкий рассказал, что Юрий Наконечный принимал участие в АТО, а в декабре 2022 года снова взял в руки оружие, чтобы защищать Родину. В феврале 2023-го связь с ним прервалась.
В селе Ивашковцы встретили вернувшегося из плена бойца / Фото Владимир Барецкий
Нынешняя Пасха принесла семье и всей нашей общине радостное известие – Юрий жив, Юрий вернулся из плена. Родители каждый день, ежеминутно выглядели сына. Сегодня защитник вернулся домой в родную деревню Ивашковцы, где его встречали все: и взрослые, и малые,
– говорится в сообщении.
Юрия Наконечного встретили в родном селе: смотрите видео
Напомним, что в результате Пасхального обмена Украине удалось вернуть 130 защитников.
Среди них:
- 92 военнослужащих ВСУ;
- 20 терробороновцев;
- 11 нацгвардейцев;
- 3 пограничника;
- 2 представителя Военно-морских сил;
- 2 представителя Государственной специальной службы транспорта.
Домой вернулись герои, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Некоторые из них раненые. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности.
Возможен ли обмен "всех на всех"
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверен, что наше государство близится к обмену пленными с Россией в формате "всех на всех". Руководитель украинской разведки считает, что это вполне реально.
- "Мы в принципе, приближаемся к этому. Давайте, опять же, посмотрим в цифры. По состоянию на сейчас уже обменено более 2200 человек", – сообщил Буданов.
- Он также подчеркнул, что обмены пленными между Украиной и Россией беспрецедентны, поскольку продолжаются во время боевых действий. Раньше таких обменов никто не проводил, ведь всех пленных возвращали по окончании боевых действий.