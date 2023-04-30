Захисника вдома зустрічали усі: і діти, і дорослі. Юрія вітали квітами, повітряними кульками та приємними словами.
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Що відомо про полон бійця
Шаргородський міський голова Володимир Барецький розповів, що Юрій Наконечний брав участь в АТО, а у грудні 2022 року знову взяв до рук зброю, аби боронити Батьківщину. В лютому 2023-го зв'язок із ним обірвався.
У селі Івашківці зустріли бійця, який повернувся з полону / Фото Володимир Барецький
Цьогорічний Великдень приніс родині та усій нашій громаді радісну звістку – Юрій живий, Юрій повернувся з полону. Батьки щодня, щохвилини виглядали сина. Сьогодні оборонець повернувся додому в рідне село Івашківці, де його зустрічали усі: і дорослі, і малі,
– йдеться в повідомленні.
Юрія Наконечного зустріли в рідному селі: дивіться відео
Нагадаємо, що у результаті Великоднього обміну Україні вдалось повернути 130 захисників.
Серед них:
- 92 військовослужбовці ЗСУ;
- 20 тероборонівців;
- 11 нацгвардійців;
- 3 прикордонники;
- 2 представники Військово-морських сил;
- 2 представники Державної спеціальної служби транспорту.
Додому повернулися герої, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Деякі з них – поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки.
Чи можливий обмін "всіх на всіх"
- Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов впевнений, що наша держава наближається до обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх". Керівник української розвідки вважає, що це цілком реально.
- "Ми в принципі, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей", – повідомив Буданов.
- Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій. Раніше таких обмінів ніхто не проводив, адже усіх полонених повертали після закінчення бойових дій.