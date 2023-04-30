Захисника вдома зустрічали усі: і діти, і дорослі. Юрія вітали квітами, повітряними кульками та приємними словами.

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Що відомо про полон бійця

Шаргородський міський голова Володимир Барецький розповів, що Юрій Наконечний брав участь в АТО, а у грудні 2022 року знову взяв до рук зброю, аби боронити Батьківщину. В лютому 2023-го зв'язок із ним обірвався.

У селі Івашківці зустріли бійця, який повернувся з полону / Фото Володимир Барецький

Цьогорічний Великдень приніс родині та усій нашій громаді радісну звістку – Юрій живий, Юрій повернувся з полону. Батьки щодня, щохвилини виглядали сина. Сьогодні оборонець повернувся додому в рідне село Івашківці, де його зустрічали усі: і дорослі, і малі,
– йдеться в повідомленні.

Юрія Наконечного зустріли в рідному селі: дивіться відео

Нагадаємо, що у результаті Великоднього обміну Україні вдалось повернути 130 захисників.

Серед них:

  • 92 військовослужбовці ЗСУ;
  • 20 тероборонівців;
  • 11 нацгвардійців;
  • 3 прикордонники;
  • 2 представники Військово-морських сил;
  • 2 представники Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися герої, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Деякі з них – поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки.

Чи можливий обмін "всіх на всіх"

  • Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов впевнений, що наша держава наближається до обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх". Керівник української розвідки вважає, що це цілком реально.
  • "Ми в принципі, наближаємося до цього. Давайте, знову ж таки, подивимося в цифри. Станом на зараз уже обміняно більш ніж 2200 людей", – повідомив Буданов.
  • Він також наголосив, що обміни полоненими між Україною й Росією є безпрецедентними, оскільки тривають під час бойових дій. Раніше таких обмінів ніхто не проводив, адже усіх полонених повертали після закінчення бойових дій.