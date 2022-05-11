В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, признавшую Россию государством-спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом.

Сенат считает действия правительства России во время председательства Путина ничем иным, как актами терроризма и призывает госсекретаря США признать Россию страной, которая спонсорирует терроризм.

К теме Россия – спонсор международного терроризма, а Путин – трус, – спикер Нэнси Пелоси.

Соавторами документа стали сенаторы от обеих партий: демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Путин 20 лет избегал ответственности за убийства

Республиканец Линдси Грэм прямо назвал Путина террористом. И подчеркнул, что наконец-то его нужно признать тем термином, которому он соответствует.

В течение 20 лет он избегал ответственности за убийства. Сейчас пришло время признать его тем, что соответствует его действиям. Он – террорист. И Россия – в руках государства-террориста, которым управляет Путин,

– заявил сенатор Линдси Грэм.

Он отметил, что признание России спонсоркой терроризма станет важным шагом для американского законодательства. Пока такой статус имеют только 4 страны: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.

Мы пытаемся включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее следует ассоциировать. Это тоталитарные режимы и они не несут добра,

– добавил Грэм.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль подчеркнул, что Россия спонсировала терроризм в Украине еще до полномасштабного вторжения. С 2014 года Россия убила более 14 тысяч украинцев.

Чем больше мы сделаем, чтобы изолировать Россию, тем сильнее будет наша позиция. И эта инициатива предлагает такую перспективу,

– добавил он.

Почему России хотят предоставить статус страны-террористки

В резолюции сенаторы назвали ряд оснований для определения России государством-спонсором терроризма. Среди них:

По указанию Путина, российское правительство продолжает внедрять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран.

С 2014 года правительство России поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;

Россия распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;

В феврале 2022 года по кремлевскому приказу более 400 российских наемников прибыли в Киев, чтобы убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;

14 марта 2022 года действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что зверства россиян против мирного населения Украины и гражданской инфраструктуры страны являются "государственным терроризмом";

17 марта 2022 года президент Владимир Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;

27 апреля 2022 года Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что "без сомнения, россияне терроризируют народ Украины";

По приказу Путина Россия продолжает совершать военные преступления и в других странах мира, давая разрешение атаковать мирные населенные пункты в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к бесчисленному числу смертей гражданских мужчин, женщин и детей;

Российские военные убили бесчисленное количество невинных граждан и пытались скрыть свои зверства в местах массовых захоронений по всей Украине.

Резолюцию планируют добавить в пакет дополнительной поддержки Украины.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что если Конгресс США признает государством-спонсором терроризма, то это станет сильнейшим сигналом, что Путина уже не считают легитимным как лидера России.

Что нужно знать о признании России страной-террористкой:

Этот статус влечет за собой дополнительные санкции : ограничение на помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного использования и различные финансовые ограничения. Также предусмотрены дополнительные санкции, привлекающие к ответственности лиц и страны, сотрудничающие с "государствами-спонсорами терроризма".

: ограничение на помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного использования и различные финансовые ограничения. Также предусмотрены дополнительные санкции, привлекающие к ответственности лиц и страны, сотрудничающие с "государствами-спонсорами терроризма". 14 апреля Верховная Рада официально признала Россию государством-террористом. Также в законопроекте указано, что это тоталитарный неонацистский режим. Поэтому его пропаганда полностью запрещена.

3 мая Верховная Рада поддержала обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Правда, Украина просила Белый дом предоставить России этот статус еще после оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году. Тогда была подана соответствующая петиция, но она не принесла результатов.

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