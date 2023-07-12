За такое решение проголосовали депутаты сербского парламента на заседании 12 июля. Раньше Сербия отрицала передачу оружия украинской стороне.

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Что известно об увольнении министра

За отставку министра экономики Раде Басту проголосовали 149 депутатов. Еще 45 – воздержались.

Перед этим премьер Сербии Ана Брнабич направила на рассмотрение парламента предложение об увольнении министра. Это решение она приняла после запроса от:

главы Социалистической партии Ивицы Дачича;

лидера партии "Единая Сербия" Драгана Марковича Палмы.

Стоит отметить, что Раде Басту назначили на должность министра экономики в октябре 2022 года как кандидата от Социалистической партии Сербии и партии "Объединенная Сербия". Младшим партнером руководящей Сербской прогрессивной партии (SNS) является союз двух партий.

Последние заявления Раде Басту

Раде Басту последние несколько месяцев призвал правительство ввести санкции против России. Как писало издание Serbia.postsen, буквально в марте 2023 года политик говорил, что Сербия уже платит высокую цену за то, что не вводит санкции против России, и она становится неподъемной.

Как министр экономики, я не могу смириться с тем, что на президента Сербии Александара Вучича оказывается такое большое давление, а мы молчим. Именно поэтому я выступаю за введение санкций против России, я стою рядом с президентом Вучичем в защите государственных и национальных интересов, и у меня абсолютное доверие к нему. Именно поэтому прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу,

– говорил Баста.

Он объяснял, что сербское правительство ожидает, что "конфликт закончится, что разум возобладает и что обе стороны наконец-то сядут за стол переговоров". Однако тут же добавил, что войне не видно конца и, вероятно, разумные доводы иссякли.

Обратите внимание! Сербия – это единственная страна, которая является кандидатом в члены Евросоюза и не ввела санкции против России из-за вторжения в Украину. Страна осуждала войну и уверяла, что не может ввести санкции против Москвы из-за "традиционных связей между двумя государствами".