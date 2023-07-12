"За" таке рішення проголосували депутати сербського парламенту на засіданні 12 липня. Раніше Сербія заперечувала передачу зброї українській стороні.

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Що відомо про звільнення міністра

За відставку міністра економіки Раде Басту проголосували 149 депутатів. Ще 45 – утрималися.

Перед цим прем'єр Сербії Ана Брнабіч скерувала на розгляд парламенту пропозицію про звільнення міністра. Це рішення вона ухвалила після запиту від:

голови Соціалістичної партії Івіці Дачича;

лідера партії "Єдина Сербія" Драгана Марковича Палми.

Варто зазначити, що Раде Басту призначили на посаду міністра економіки у жовтні 2022 року як кандидата від Соціалістичної партії Сербії та партії "Об'єднана Сербія". Молодшим партнером керівної Сербської прогресивної партії (SNS) є союз цих двох партій.

Останні заяви Раде Басту

Раде Басту останні декілька місяців закликав уряд запровадити санкції проти Росії. Як писало видання Serbia.postsen, буквально у березні 2023 року політик говорив, що Сербія вже платить високу ціну за те, що не вводить санкції проти Росії, і вона стає непідйомною.

Як міністр економіки, я не можу змиритися з тим, що на президента Сербії Александара Вучича чиниться такий великий тиск, а ми мовчимо. Саме тому я виступаю за введення санкцій проти Росії, я стою поруч з президентом Вучичем у захисті державних і національних інтересів, і я маю абсолютну довіру до нього. Саме тому прошу уряд Сербії та всіх міністрів зробити заяву з цього питання,

– говорив Баста.

Він пояснював, що сербський уряд чекає, що "конфлікт закінчиться, що розум візьме гору і що обидві сторони нарешті сядуть за стіл переговорів". Проте тут же додав, що війні не видно кінця і, ймовірно, розумні аргументи вичерпалися.

Зверніть увагу! Сербія – це єдина країна, яка є кандидатом у члени Євросоюзу та яка не запровадила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Країна засуджувала війну, та запевняла, що не може запровадити санкції проти Москви через "традиційні зв'язки між двома державами".