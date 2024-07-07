Дым видно за десятки километров: показываем на карте, где дроны СБУ поразили склад боеприпасов

В Воронежской области мощные взрывы после того, как дроны СБУ успешно поразили российский склад с боеприпасами. Столб дыма от пожара также видно за десятки километров.

Как сообщают в сети, склад располагался возле села Сергеевка. Где на карте этот населенный пункт – показывает 24 Канал.

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Где расположена Сергеевка, возле которой уничтожили вражеский склад

В ночь на 7 июля в Воронежской области прогремели мощные взрывы. Местные власти жаловались на атаку беспилотников, а губернатор региона подтвердил, что причиной взрывов стала детонация на складе с "взрывоопасными предметами".

Более того, взрывы были настолько мощными, что в регионе объявили чрезвычайное положение и готовят население к эвакуации. Столб дыма после пожара на складе с боеприпасами видно за десятки километров.

Как пишут в сети, склад расположен в селе Сергеевка в Панинском районе Воронежской области. Это небольшой населенный пункт, в котором по состоянию на 2010 год проживало чуть более 200 человек.

Склад боеприпасов уничтожили возле Сергеевки: смотрите на карте

Сергеевка расположена более чем в 350 километрах от линии границы с Украиной. Что касается расстояния до Воронежа, то оно достигает 70 километров.

Известно, что у Сергеевки оккупанты сделали склад боеприпасов. Так, на площади в 9 тысяч квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля – земля", "земля – воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия. Именно с этого склада россияне поставляют боеприпасы своим оккупационным войскам в Украине.