Украинцы начали жаловаться на проблемы сети. Пресс-служба "Киевстара" отреагировала и пообещала впоследствии предоставить подробности.
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Уже все чиним. Подождите немного и все будет хорошо. Это сбой в наших сервисах. Все пострадавшие от сбоя получат компенсации,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба "Киевстара" также отметила, что читать их сообщение следует "успокаивающим голосом".
"Киевстар" восстановил связь недалеко от Мариуполя
- На 10 апреля "Киевстар" возобновил связь в нескольких населенных пунктах вблизи Мариуполя.
- В частности, связь и интернет от "Киевстара" появились в Мангуше и Мелекино.
- Также восстановить связь удалось в Бердянске (Запорожская область).