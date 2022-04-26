Українці почали скаржитися на проблеми у роботі мережі. Пресслужба "Київстару" відреагувала та пообіцяла згодом надати деталі.

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Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре. Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба "Київстару" також зауважила, що читати їхнє повідомлення варто "заспокійливим голосом".

"Київстар" відновив зв'язок неподалік Маріуполя

Станом на 10 квітня "Київстар" відновив зв'язок у кількох населених пунктах поблизу Маріуполя. Зокрема, зв'язок та інтернет Kyivstar з’явився у Мангуші та Мелекіному.

Також відновити зв'язок вдалося у Бердянську.