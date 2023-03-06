Слава Украине, Герою Слава: в соцсетях устроили флешмоб после видео с расстрелом военного

Российские военные расстреляли украинского воина, взятого в плен. Перед тем, как с ним физически расправились, он успел сказать "Слава Украине".

Видео с жестокой расправой быстро облетает сеть. Украинцы распространяют военное преступление российских оккупантов, чтобы о нем узнал весь мир. Об этом пишет 24 Канал.

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Украинцы устроили флешмоб

Видео с преступлением российских оккупантов, которое невозможно смотреть спокойно, быстро распространяется в сети, несмотря на "чувствительный контент".

Россияне убивали нас за "Слава Украине" столетие назад, и делают это до сих пор. Это фактически очередное доказательство, что российские захватчики хотят уничтожить украинцев и все украинское.

Во время полномасштабного вторжения украинский народ пережил много боли. И цинизму и жестокости российских военных уже никто не удивляется. Однако мы должны рассказывать миру правду. Чтобы показать миру очередное преступление россиян и поддержать погибшего воина, в сети начался флешмоб "Слава Украине". В нем приняли участие политики, известные люди и обычные украинцы, которые держат информационное поле.

К флешмобу подключилось и Командование Объединенных Сил ВСУ. Военные пообещали, что обязательно отомстят за его смерть.



Скриншот из официального телеграм-канала Командования Объединенных Сил ВС Украины

Дальше флешмоб начал разгораться. И свершилось крылатое изречение "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине! ", а миллионы будут отвечать "Героям слава!"".

Иллюстратор Никита Титов отчеканил убитого Героя во фразе "Героям Слава". И именно этим высказываниям украинскому воину и тысячам украинцев стали отвечать украинские военные ведомства.

В частности, Министерство обороны, мэры городов и руководители Областных военных администраций.

Позже к флешмобу присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Глава ОП Андрей Ермак опубликовал флаг Украины.

В своем твиттере лозунг "Героям Слава" написал и всемирно известный украинский футболист Руслан Малиновский.

Также украинцы призывают друг друга продолжать распространять видео, чтобы как можно больше западных партнеров узнали об этом преступлении оккупантов. В частности, инфлюенсер Игорь Лаченков написал, что произошло на английском языке. К нему присоединились ряд украинских СМИ. Это помогло, о преступлении российских захватчиков уже начинают писать иностранцы и западные издания:

Подробности кровавого преступления россиян

Российские военные расстреляли безоружного украинского военного, не проявлявшего агрессии. Видео этого преступления обнародовали в сети. Оно отличается особой жестокостью. На нем видно, как пули летят в нашего бойца, которого оккупанты схватили в плен. Он курил последнюю сигарету в своей жизни. Последними его словами стали "Слава Украине".

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что убийство попавшего в плен человека – пример национальной ничтожности россиян и их слабости. И заверил, что за каждое такое военное преступление будет расплата.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего – это нарушение Женевских конвенций. Он уже отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира в качестве подтверждения очередного военного преступления России.

Игорь Лаченков и Сергей Стерненко призывают распространять видео в твиттере и социальных сетях, чтобы это увидело как можно больше людей.

приносит соболезнования родным и близким убитого героя и всем, кто потерял родных в войне. Ожидаем Международного военного трибунала для каждого военного преступника. Слава Украине!