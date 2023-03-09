Хакеры сломали почту российского военного преступника, причастного к зверствам на Киевщине

Хактивисты "Кибер Сопротивление" сломали почту и мессенджеры заместителя командира ОМОН Красноярского края России Сергея Вейкколайнена. В сети обнародовали информацию обо всем штабе.

Этот военный преступник интересен тем, что в сентябре 2022 года ему и некоторым лицам, включая командира ОМОН Красноярского края России Сергея Казеичева, Национальная полиция Украины объявила подозрение в деле массового убийства людей в Киевской области.

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Что известно о военном преступнике

Благодаря работе "Кибер Сопротивление" удалось уточнить актуальные данные прописки военного преступника Сергея Вейкколайнена, потому что в базах данных, доступных для изучения путем OSINT, указывался только его предварительный адрес.

Предварительная прописка: РФ, Красноярский край, Красноярск, 660111, Ульяновский проспект, дом 32А, квартира 17. Актуальная прописка: поселок городского типа Березовка, переулок Сибирский, дом 3.

Но сами его личные данные не столь интересны, как информация подчиненный личный состав, с полной штатной структурой, почти полностью сохранившейся на момент вторжения на территорию Украины.



Паспорт данные Вейкколайнена / Фото взято у InformNapalm

Что известно об личном составе

Именно Вейкколайнен стал источником полной утечки информации всех должностных лиц, как офицеров, так и сержантов.

Согласно слайдам командира подразделения, которые он представлял в начале года, среди задач 2023 года ОМОН Красноярского края ставит продолжение активного участия в "спецоперации", подготовка операторов ПТУР, ПЗРК, БПЛА.

Отметим, что пока нельзя раскрывать все карты и публиковать всю информацию о Вейкколайнене. Часть ее косвенно еще может быть полезна в дальнейших наработках.

Публичное освещение данных заместителя командира ОМОН Красноярского края необходимо, чтобы он и другие его коллеги понимали, что рано или поздно им всем придется отвечать перед народом Украины и каждый из них понесет ответственность за содеянное.

Слив всех документов: см. данные