В сети опубликовали фото российского паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрия

По материалам СБУ 2 июля президент Владимир Зеленский приостановил украинское гражданство митрополиту Украинской Православной Церкви Московского патриархата Онуфрию. В сети появились фото российского паспорта митрополита.

Стоит отметить, что документ не утратил своей силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свои источники.

Смотрите также Митрополит УПЦ МП Онуфрий отреагировал на указ Зеленского о прекращении гражданства

Что известно о гражданстве Онуфрия

Источники 24 Канала говорят, что данные из российской паспортной системы опровергают заявления УПЦ МП, где убеждают, что якобы российского паспорта у Ореста Березовского, митрополита УПЦ МП Онуфрия, нет. Там четко указано, что документ "действителен".

Российский паспорт митрополита Онуфрия / Фото источников 24 Канала

Напомним, что 2 июля Владимир Зеленский лишил Ореста Березовского (митрополита Онуфрия) украинского гражданства из-за наличия российского паспорта, который он получил добровольно в 2002 году.

СБУ обнаружила, что Онуфрий поддерживал политику русской православной церкви, в частности патриарха Кирилла, и выступал против независимости украинской церкви.

Митрополит УПЦ МП отреагировал на такие действия украинского главы государства. Онуфрий заявил, что у него якобы нет каких-либо других паспортов, кроме украинского.