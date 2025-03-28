В сети писали, якобы в Киеве перекрыли движение возле ТЦК: так ли это

Днем 28 марта ряд телеграм-каналов сообщил, что возле одного из столичных ТЦК перекрыто движение. В полиции прокомментировали произошедшее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и комментарий полиции.

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Что известно о возможном перекрытии движения возле ТЦК в Киеве

Местом происшествия в сети назвали Голосеевский ТЦК. Как сообщили телеграм-каналы, полиция якобы окружила здание и перекрыла улицу.

Источники "РБК-Украина" проинформировали, что на самом деле полиция проверяет авто и лиц, которые были там.

В полиции подтвердили это. Там объяснили, что проверяли водителя и авто возле Голосеевского РТЦК.

На 102 поступила информация об авто, которое длительное время было припарковано неподалеку ТЦК. Поэтому на место прибыли наряды полиции.

В ходе проверки каких-либо опасных веществ и предметов в авто не обнаружено. Полиция общается с водителем авто. На месте работает следственно-оперативная группа,

– информируют в ведомстве.