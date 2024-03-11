Официально российские власти это не комментировали, однако уже комментируют российские пропагандисты. По их данным, его расстреляли боевики "Ахмата".

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Пропагандисты сообщают о смерти Гузенко

Российские пропагандисты в сети сообщают о вероятной ликвидации так называемого "Z-военкора" Егора Гузенко, известного как "Тринадцатый". В сети распространяют кадры тела.

Официального подтверждения об обнародованной информации нет. Впрочем, пропагандисты активно продвигают тезисы, что российский захватчик Гузенко уже мертв, поскольку связаться с ними вроде бы невозможно.

Имел конфликты с "кадыровцами"

Украинский журналист Денис Казанский также отметил, что судя по намекам в российских телеграм-каналах, оккупанта Егора "Тринадцатого" Гузенко расстреляли "кадыровцы", с которыми у него был открыт конфликт.

По его словам, конечным этапом напряжения стало оскорбление одного из российских пропагандистов.

Последней каплей стали оскорбления в адрес российской пропагандистки Анастасии Кашеваровой, которая является сожительницей одного из командиров батальона "Ахмат". Кашеварова ранее открыто угрожала Гузенко в телеграм-канале,

– сообщил журналист.

Как сообщают некоторые пропагандисты, "кадыровцы" не убивали оккупанта "лично". По их словам, члены "Ахмата" сдали его позиции Вооруженным Силам Украины.

Гузенко неоднократно унижал Кадырова

Российский оккупант любил в своем телеграм-канале унижать Рамзана Кадырова и его боевиков. В одном из своих сообщений он уверял, что у подразделения "Ахмат" оставалось лишь "одна главная в жизни задача" – найти "Тринадцатого".

"Ну, серьезно, ребята, это уже не смешно. Займитесь делом. Я понимаю, что снимать TikTok и воевать – это большая разница. Но то, что вы делаете, вас не украшает. И продолжать через моих родственников и еще как-то влиять на меня – это низко, не по-мужски и неправильно", – утверждал оккупант.

Захватчик обвинял "кадыровцев" в преследованиях, а также уверял, что в России все идет до "третьей войны с Чечней".

Что известно о "Z-военкоре"

Егор Гузенко имел позывной "Тринадцатый". Был российским военнослужащим, подозреваемым в жестокой казни украинского защитника.

Российский военнослужащий был родом из Ставрополья на юге России. В 2015 году присоединился к рядам террористов так называемой "де-не-ре".

В частности, воевал в Сирии, а затем снова вернулся воевать против украинцев.

Не скрывал своих преступлений

Еще тогда, когда в сети ширили жестокое видео, на котором оккупанты отрезали голову украинскому пленнику, Гузенко продемонстрировал это циничной картинкой.

Он неоднократно публиковал призывы к подобным расправам над нашими бойцами и хвастался мародерством, совершаемым на украинских территориях.

Более того, Гузенко открыто радовался ударам по инфраструктуре в Одессе, а также уверял, что целью России во время ведения войны в Украине является создание нового Голодомора в Украине.

Также он признавал, что российская армия устроила подрыв на Каховской ГЭС и радостно призвал взрывать и другие подобные объекты на Днепре.

Кроме того, оккупант призвал Кремль "нажать красную кнопку" и ударить по Украине ядерной бомбой.

Как отреагировали в ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии для издания "LIGA.net" прокомментировал ходящие сетью слухи.

По его словам, информация о вероятной гибели командующего "ВДВ" России Теплинского и пропагандиста Егора Гузенко уточняется.