В сети пишут о стрельбе во Львове и задержании нападавшего на Фарион: что говорит полиция
Источник:Нацполиция Украины
Сетью распространяется видео, на котором полицейские задерживают мужчину во Львове. Правоохранители ответили, связало ли это событие с покушением на Ирину Фарион.
Телеграм-каналы также около 21:45, 19 июля отмечали, что слышали стрельбу по адресу Стрыйская, 93. После этого, собственно, на место происшествия приехала полиция. Были предположения, что инцидент связан со стрельбой связан со стрельбой у Фарион.
Смотрите также Языковед в критическом состоянии, полиция ищет нападавшего: главное о покушении на Ирину Фарион
Задержание на Стрыйской не связано с Фарион
Национальная полиция Украины констатировали, что не может подтвердить информацию от пабликов о стрельбе во Львове. Кроме того, задержание неизвестного мужчины не связано с покушением.
Информация о стрельбе во Львове не подтверждается. Задержание на видео, что распространяется в телеграм-каналах, не связано с нападением на Ирину Фарион,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 22:10 продолжаются поиски нападавшего на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Правоохранители сообщали, что ввели оперативный план "Перехват". Он предусматривает проверку машин на выездах из города.
На Стрыйской во Львове задержали мужчину: смотрите видео с телеграм-каналов
Добавим, что покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля около 19:30 на улица Масарика. Это Шевченковский район.
Смотрите также Покушение на Ирину Фарион: чем известна языковед и бывший нардеп
По состоянию на 22:50 общественный деятель находится в критическом состоянии – глубокой мозговой коме. По словам медиков, она на искусственной вентиляции легких, врачи продолжают бороться за жизнь языковеда.