В сети показали газету, которой россияне собирались призвать Путина "спасти" Приднестровье

Россия не оставляет своих попыток расшатать ситуацию в Приднестровье для того, чтобы организовать оттуда атаку на Украину. Для этого даже напечатали "экстренный выпуск" газеты в квазиреспублике, где идет речь о "кровавых терактах" и опубликовано обращение к Путину.

По сети уже гуляет первая страница "экстренного" выпуска газеты "Приднестровье", датированная 2 мая. В нем руководитель квазиобразования обращается к Путину, чтобы тот "спас от Украины".

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В Приднестровье называют газету фейком

На той странице "экстренного выпуска" газеты говорится, что якобы многочисленные теракты унесли жизни десятков жителей квазиреспублики, а еще сотни якобы получили ранения. "Президент" квазиреспублики обращается к Путину и жалуется, мол, есть десятки тысяч людей, готовых помочь квазиобразованию, но оно "заблокировано врагами". То есть, Украиной и Молдовой.

В тех "терактах", о которых идет речь, обычно вспоминают любимых в российской пропаганде "украинских нацистов", которых поддерживает Молдова, поэтому псевдореспублика просит у России военной "помощи".

"Кровавые теракты", о которых идет речь в том выпуске, проходят на майские праздники. В них активно обвиняют как Украину, так и Молдову. Главная идея – "приднестровцам не избежать большой войны".

Кроме того, в этом выпуске речь идет о мобилизации жителей квазиобразования.



Экземпляр "экстренной газеты", которую планируют издать в Приднестровье / Фото из соцсетей

Главный редактор газеты "Приднестровье" уже поспешил опровергнуть и назвать опубликованные фото фейком, как пишут СМИ в квазиреспублике. Главные аргументы – дизайн не такой и следующий выпуск газеты должен выйти 5 мая.

Что происходит в Приднестровье

25 и 26 апреля на территории квазиреспублики Приднестровья раздались взрывы, в которых там начали искать "украинский след".

После этого президент Молдовы Майя Санду созвала Совбез страны из-за провокации. После него на пресс-конференции молдавская лидер подчеркнула, что над возвращением Приднестровья в состав Молдовы власть будет работать исключительно дипломатическим путем.

Впоследствии Санду заявила, что в Молдове нет боеспособной армии.

Между тем, уже более 10 стран мира рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье.

На территории квазиобразования отменили проведение парада 9 мая и объявили "красный уровень" террористической угрозы.

Наши Вооруженные Силы контролируют границу с Приднестровьем, однако сейчас сохраняется высокая вероятность авиаударов с Черного моря, в частности, по территории квазиреспублики, чтобы обвинить в этом Украину.

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