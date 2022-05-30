Россияне нанесли удар реактивной артиллерией и ракетой

Кафиры нанесли ночной удар по Новому Бугу, поэтому масштабы последствий обстрела стали известны на рассвете. Местный житель прошелся по городу, который выдержал тяжелый удар войск агрессора, и зафиксировал на видео разрушение.

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Захватчики нанесли удар по центральной части города, разрушив многие здания. У чудом уцелевших домов взрывной волной выбило окна и двери. Другие здания разрушены практически до основания.

Смотрите видео из Нового Буга после обстрела россиян

Местное издание "НикВести" информирует, что помимо обстрела реактивной артиллерией, по предварительной информации, по Новому Бугу был также нанесен ракетный удар.

Кроме того, журналисты опубликовали жуткие фотографии последствий обстрела.

Новый Буг после мощного обстрела российских военных / Фото "НикВести"

Россияне обстреляли Новый Буг в Николаевской области: что известно

Около полуночи 30 мая вооруженные силы России атаковали город Новый Буг . В Новобугском городском совете заявили, что россияне ударили по центральной части города. Обстрел привел к пожару, который спасатели смогли ликвидировать.

После этого в Николаевской областной военной администрации сообщили, что в результате обстрела погиб один человек. Еще трое гражданских получили ранения.

Для города это стало первым обстрелом с начала полномасштабной войны. Городской голова Максим Лагодиенко сообщил, что в городе нет паники .

Оккупанты обстреливают Николаев

Утром 29 мая войска агрессора нанесли циничный удар по Николаеву , в результате чего вражеский снаряд попал в жилой квартал. Погиб мужчина, шедший за водой.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что вражеские снаряды повредили три многоэтажки, в которых выбило 300 окон. Взрывы в Николаеве продолжились и днем.

Утром 30 мая в Николаеве снова было неспокойно. Местные жители сообщали, что слышали много взрывов , что может свидетельствовать об очередном ударе кафиров.

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