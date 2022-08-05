В сети сообщают о точечных попаданиях ВСУ в Херсоне

Жители Херсона сообщили, что вечером 5 августа в очередной раз начали слышать взрывы и видеть вспышки в небе. В сети пишут, что атакован Дарьевский мост через реку Ингулец.

Однако пока официального подтверждения этому по состоянию на начало следующих суток еще не было. Кстати, этот мост раньше уже атаковали и россияне даже начали строить понтонную переправу через Ингулец.

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Также сообщают об атаке позиций россиян

Кроме того, в местных телеграм-каналах пишут, что атакованы позиции российских войск. Вероятно, часть снарядов смогла перехватить их противовоздушная оборона.

23:20 удары по Дарьевскому мосту или рядом. Частично сбито силами ПВО россиян, но два попадания точно было,

– пишут жители Херсона.

Взрывы, которые раздаются в оккупированном городе: смотрите видео

Следует заметить, накануне также сообщали о взрывах в оккупированной Новой Каховке. Местные указывали, что там даже гудела тревожная сирена.

Взрывы в Херсоне 5 августа: смотрите видео

Почему необходимо повреждение моста через Ингулец

Дело в том, что эта переправа является частью дороги от Каховской ГЭС. После повреждения Антоновского моста 26 июля, гидроэлектростанция осталась одним из 2 путей, где россияне могут перебрасывать свою технику в оккупированный Херсона.

Расположение Дарьевского моста под Херсоном / Скриншот Deepstate

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