В Севастополе – громкие взрывы: оккупанты жалуются на атаку по штабу флота

Во временно оккупированном Севастополе очень неспокойно. В городе раздаются громкие взрывы. Также известно, что подняли дымовую завесу в бухте.

Украина неоднократно напоминала россиянам, что им не место во временно оккупированном Крыму. Пусть они не удивляются, что им нет покоя на полуострове. Так, в Севастополе раздался целый ряд взрывов. Захватчики жалуются на атаку по штабу флота.

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Что известно о взрывах в Севастополе

Местными пабликами стали очень активно разносить информацию о взрывах на полуострове. Сопровождали сообщения фотографиями. На одних можно увидеть следы в небе от ракет, а на других – вздымающийся в небо дым.

Говорят, у Севастопольской бухты даже подняли дымовую завесу, чтобы спастись от атаки. Тем временем в самом центре Севастополя жители сетуют на громкие взрывы.

Традиционно "работала ПВО". Правда, не слишком результативно, ведь над бухтой тоже поднимается густой черный дым, вероятно, от прилета.

Тот самый штаб флота, атакованный ракетами / Фото "Крымский ветер"

Тот самый штаб флота, атакованный ракетами / Фото "Крымский ветер"

На удивление, так называемый губернатор Развожаев очень быстро признал всю дырявую ПВО. Он сказал, что нанесли ракетный удар по штабу флота. Мол, возле Луначарского театра упал обломок.

Жители снимают место прилета и жалуются: смотрите видео

Также отметил, что на место отправились все оперативные службы. Информацию о пострадавших уточняют. Испуганный Развожаев попросил сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео. Так его и послушали оккупанты, которые активно спамят в сети.

А вот и сам штаб, пораженный ракетами: смотрите видео

У Развожаева истерика

Он заявил, что возможна еще одна атака. Поэтому попросил не выезжать в центр города и не выходить из сооружений. А находящимся вблизи штаба – во время звуков сирен следует отправляться до укрытия. Собственно движение в центре Севастополя перекрыли. На месте падения обломков работают сотрудники спецслужб и взрывотехники.



Сооружение штаба с другого ракурса / Фото из местных пабликов​

По словам так называемого губернатора, на месте работают сотрудники МЧС. Пожарные ликвидируют пламя.

Обратим внимание, что по состоянию на 13.55 в Севастополе раздается воздушная тревога.

К слову, местные жители также говорят, что в Севастопольскую бухту упал сбитый беспилотник.

Взрывы слышали по всему полуострову

Россияне говорят, что это их ПВО работает в Саках. Там раздаются громкие взрывы. Также якобы работало ПВО в гарнизоне Гвардейского. А еще есть предположение, что мог быть прилет в район Инкермана. Кроме того, ПВО будто бы отрабатывает в районе Бельбека по неизвестным целям.

Собственно, в Бахчисарае слышали взрывы. Говорят, что там могли попасть в воинскую часть. Также пишут о взрывах в районе Первомайского и Красногвардейского.