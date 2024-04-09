В Севастополе прогремело сразу несколько взрывов: слышали аж до Евпатории

Неспокойная ночь на 9 апреля для российских захватчиков на временно оккупированном Крыму. Там прозвучало сразу несколько взрывов в Севастополе.

Оккупантам следует раз и навсегда запомнить, что им не место в Крыму. А подтверждают это взрывы, которые регулярно звучат на временно оккупированном полуострове. Известно, что в ночь на 9 апреля их слышали местные жители.

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Громко ночью в Севастополе

О том, что происходит в Севастополе, сообщил телеграмм-канал "Крымский ветер". Около 1 ночи в нем появилось сообщение, в котором ссылаются на местных подписчиков. Говорят, в Севастополе слышали громкий взрыв. Впоследствии уточнили, что это был не один взрыв, а несколько с коротким интервалом.

Чуть позже появилась информация о том, что взрыв в Севастополе слышали аж в Евпатории. Что бы это ни было, российским захватчикам стоит быть бдительными и этой ночью на спать.

Между тем в местных пабликах пишут, что в центре якобы был "сильный грохот". И очень жаловались на то, что нигде никакой информации об этом нет.

Российские СМИ позже начали писать о том, что же могло стать причиной громких взрывов. Говорят, что по предварительной информации, в Севастополе якобы слышали результат работы ПВО. Крайне странно с учетом того, что воздушную тревогу не объявляли.