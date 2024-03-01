В Севастополе раздаются взрывы: оккупанты заявили о сбивании по меньшей мере 10 ракет

В первый день весны Крымский полуостров снова внезапно атаковали ракеты. Оккупанты пишут, что они якобы "сбили" уже 10 воздушных целей.

В то же время местные массово сообщают о взрывах в регионе. Отмечается, что громкие звуки слышали жители таких крупных городов, как Симферополь, Севастополь и Евпатория. Вероятно, все же были прилеты по объектам оккупантов.

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Атака на Крым

Днем 1 марта около 14:37 россияне сообщили об угрозе ракетной атаки на Крым. Оккупанты заявляют о работе ПВО во многих регионах полуострова – в частности, в Севастополе, Симферополе, в районе Евпатории и в Сакском районе.

По словам пропагандистов, Крым атакуют ракетами Storm Shadow – оккупанты уже классически отчитываются об "успешной работе" ПВО. По их словам, якобы удалось сбить уже 10 ракет, летевших на полуостров.

В то же время СМИ пишут, что по крайней мере один прилет был – по военной базе в Гвардейском. Кроме этого, отмечается и о попадании в Севастополе и в Сакском районе.

Над военной базой в Гвардейске фиксируют дым / фото Крымский ветер

Гауляйтер Севастополя же уже классически сообщает, что все в порядке и никаких попаданий не было. Однако в этом есть большие сомнения – пока остается ожидать детали атаки от Вооруженных Сил.

Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт – это военные используют табельные средства маскировки. Оперативные городские службы не фиксируют никаких повреждений инфраструктуры в Севастополе,

– пишет Развожаев.

Российские мониторинговые паблики отмечают, что столь масштабной атаки на Крым, как сегодня, не было уже давно.

Что известно о вероятных попаданиях

В то же время о вероятном прилете по базе в Гвардейске пишет и партизанское движение "Атеш". Как отмечают агенты, они очень сильно надеются на результат – 23 февраля они провели разведку на этом военном объекте и обнаружили там стоянку техники.

В "Атеш" сообщали, что там размещены в основном КАМАЗы, артиллерийские тягачи и установки "Мста-Б". Россияне использовали это для переброски личного состава и самих артиллерийских установок на Херсонское направление.

Кроме этого, партизаны пишут, что в Севастополе куда-то уходит очень много автомобилей скорой, а также в городе фиксируют проблемы с мобильной связью.