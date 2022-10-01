В Севастополе снова громко: в соцсетях пишут о взрывах

Во второй раз за день во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. В частности, местные жители говорят и о звуках выстрелов.

Местные жители пишут о звуках взрывов в разных районах города. Позже пропагандистские телеграм-каналы решили заявить об учениях оккупантов, сообщает 24 канал.

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Что происходит в Севастополе

В соцсетях местные писали о серии взрывов и выстрелов, которые были слышны в разных районах города. В частности, в течение 1,5 часов звуки взрывов доносились из Казачьей бухты возле Севастополя.

Но потом пропагандистские телеграм-каналы сообщили о том, что в районе бухты проходят учения оккупантов. Именно этим объяснили звуки взрывов и выстрелов.

Взрывы в аэропорту Бельбек

В микрорайоне Любимовка около 17:10 1 октября раздались взрывы. Российские СМИ заявили о якобы сбитии беспилотника.

Кроме того, сильные взрывы услышали в жилом массиве Балаклава на юге Севастополя.

В то же время взрывы прогремели в Севастополе на аэродроме Бельбек. Оттуда поднялся столб черного дыма. Так называемый "губернатор" Севастополя, гауляйтер Михаил Развожаев поспешил сказать, что у российских оккупантов так называемая внештатная ситуация на аэродроме Бельбек.

По словам Развожаева, во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Впоследствии в сети обнародовали видео, на котором видно, как истребитель выкатился за линию полосы и взорвался.

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