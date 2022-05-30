В северных районах Харькова прогремели взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Харькове днем 30 мая снова прогремели взрывы. Вероятно, они раздаются в северных районах города.

Об этом заявил ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 канал. Взрывы прогремели как раз в то время, когда в городе была объявлена воздушная тревога.

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Журналисты, работающие на месте происшествия, сообщили о пожаре, вспыхнувшем в результате российского обстрела в одном из северных районов Харькова.

Добавим, что в Харькове ночь прошла относительно спокойно, только были единичные обстрелы. В то же время оккупанты атаковали Харьковский район. В результате атак в селе Циркуны 2 человека получили ранения, а в Шестакове пострадала женщина.

Также оккупанты в очередной раз обстреляли Мерефу, из-за чего вспыхнул пожар на складских помещениях. По предварительным данным, пострадавших нет.

Какая ситуация в Харьковской области

По состоянию на 96-й день полномасштабной войны ситуация на Востоке остается наиболее напряженной. Однако наши бойцы продолжают давать героическое сопротивление оккупантам и наносить им немалые потери.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Харьковском направлении оккупанты продолжают обстрел населенных пунктов, в том числе в районах к северу и северо-востоку от Харькова, а также атаковали:

Русские Тишки,

Черкасские Тишки,

Русскую Лозовую,

Питомник,

Борщева,

Победа.

Недавние обстрелы Харькова

Российские убийцы 29 мая в очередной раз атаковали Харьков. Пострадали район поселка Жуковского и Харьковский авиационный институт. Пока нет информации о погибших или пострадавших в результате атаки. Однако россияне повредили дома, автомобили, магазины и гаражи.

Взрывы в городе звучали 26 мая. О новых взрывах в Харькове стало известно во время воздушной тревоги.

Как сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, российские захватчики временно оккупировали 31% территории Харьковской области. Уже 5% региона Вооруженные Силы освободили от оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину действия российской армии повлекли за собой разрушение 2 229 многоэтажных домов, из которых 225 – разрушены полностью.

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