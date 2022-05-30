Про це заявили низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал. Вибухи прогриміли якраз у той час, коли у місті була оголошена повітряна тривога.

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Журналісти, які працюють на місці події, повідомили про пожежу, яка спалахнула внаслідок російського обстрілу в одному з північних районів Харкова.

Додамо, що у Харкові ніч минула відносно спокійно, лише були поодинокі обстріли. Водночас окупанти атакували Харківський район. Унаслідок атак у селі Циркуни 2 людей зазнали поранень, а в Шестаковому постраждала жінка.

Також окупанти вкотре обстріляли Мерефу, через що спалахнула пожежа на складських приміщеннях. За попередніми даними, постраждалих немає.

Яка ситуація на Харківщині

Станом на 96-й день повномасштабної війни ситуація на Сході України залишається найбільш напруженою. Однак наші бійці продовжують давати героїчний опір окупантам та завдавати їм чималих втрат.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Харківському напрямку окупанти продовжують обстріл населених пунктів, зокрема в районах на північ та північний схід від Харкова, а також атакували:

Руські Тишки,

Черкаські Тишки,

Руську Лозову,

Питомник,

Борщову,

Перемогу.

Зверніть увагу! Як повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, російські загарбники тимчасово окупували 31% території Харківської області. Вже 5% регіону Збройні Сили України звільнили від окупантів.

Нещодавні обстріли Харкова

Російські вбивці 29 травня вкотре атакували Харків. Постраждав район селища Жуковського та Харківський авіаційний інститут. Наразі немає інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок атаки. Проте росіяни пошкодили будинки, автомобілі, магазини та гаражі.

Вибухи у місті звучали у 26 травня. Про нові вибухи у Харкові стало відомо під час повітряної тривоги.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дії російської армії спричинили руйнування 2 229 багатоповерхових будинків, з яких 225 – зруйновані повністю.