Методы Мариуполя уже в Северодонецке: оккупанты привезли гигантский экран с пропагандой
Источник:Сергей Гайдай
Во временно захваченном оккупантами Северодонецке, подвергшемся значительным разрушениям, заработал передвижной телевизор с российской пропагандой.
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Это принцип, который оккупанты используют и в Мариуполе – там захватчики тоже распространяют свою пропаганду на передвижных телевизорах на колесах.
Внимание Никто Луганскую область не сдавал, важно выиграть войну, – Гайдай
В Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор. Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует лишь один канал, который пожелает оккупационная власть,
– сообщил Гайдай.
К слову, Гайдай также сообщил, что российские оккупанты сейчас пытаются наступать на Бахмут. Гайдай объяснил, что такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев.
Актуально о ситуации в Северодонецке
- Россия уничтожила мосты из Северодонецка, поэтому выехать из города теперь можно только на оккупированную территорию. Украинским силам при отходе пришлось пересекать реку Северский Донец.
- Генштаб ВСУ еще 25 июня официально подтвердил отвод подразделений ВСУ из Северодонецка.
- россияне почти полностью захватили Луганскую область. Однако ВСУ продолжают держать оборону. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Украина контролирует небольшой участок в Луганской области, где гибнут российские оккупанты.
- В боях за Лисичанск и Северодонецк Россия потеряла по меньшей мере 7 000 солдат.
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