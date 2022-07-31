Методы Мариуполя уже в Северодонецке: оккупанты привезли гигантский экран с пропагандой

Во временно захваченном оккупантами Северодонецке, подвергшемся значительным разрушениям, заработал передвижной телевизор с российской пропагандой.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Это принцип, который оккупанты используют и в Мариуполе – там захватчики тоже распространяют свою пропаганду на передвижных телевизорах на колесах.

Внимание Никто Луганскую область не сдавал, важно выиграть войну, – Гайдай

В Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор. Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует лишь один канал, который пожелает оккупационная власть,

– сообщил Гайдай.

К слову, Гайдай также сообщил, что российские оккупанты сейчас пытаются наступать на Бахмут. Гайдай объяснил, что такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев.

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