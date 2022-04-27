В Северодонецке священнослужитель передавал врагу данные о дислокации ВСУ

В Северодонецке священнослужитель пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Он передавал врагу информацию о дислокации украинских войск.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что правоохранители вчера, 26 апреля, проверили мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата.

"В ходе проверки была обнаружена переписка священника с представителями незаконных вооруженных формирований", – сказал Гайдай.

Рассказывал о количестве, дислокации и оружии ВСУ

В сообщениях он передавал оккупантам сведения о численности, дислокации и вооружении военных Вооруженных сил Украины.

Напомним, что за сотрудничество с врагом можно попасть в тюрьму на срок от 10 до 12 лет. Спикер ВР Руслан Стефанчук отмечал, что парламент работает над тем, чтобы коллаборационизма в Украине больше не было вообще. Народные избранники делают все возможное, чтобы поставить предохранители по поводу коллаборационизма на будущее.

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