0,Да, российский БТР переехал легковой автомобиль в Шахтерске. Видео с места аварии разлетелось по российским пабликам. 24 Канал.

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Есть погибшие

Очевидцы утверждают, что в результате аварии погибли 2 человека. Вероятно, это были мирные люди, которых сбили оккупанты.

На обнародованных кадрах видно, что легковушка разбила.

Авария в Шахтерске: видео

ДТП с военной техникой россиян случаются часто

Похожая авария летом 2022 уже была в оккупированном Донецке. Там БТР россиян тоже наехал на легковой автомобиль. Рядом уже была скорая помощь, но пострадавших не было. В сети распространялись кадры, где место аварии прибыли ВАИ и ГАИ.

Еще одно ДТП произошло в Шахтерском районе Донбасса 8 декабря. В результате аварии были пострадавшие и погибшие, в том числе врач из России. Пропагандистским СМИ сразу дали указание писать якобы в этом виновные гражданские. Водитель военного грузовика окупантов раздавил микроавтобус.

Кстати, эксперты отмечают, что случаев аварий с военной техникой захватчиков есть огромное количество. Для грузовиков россиян с буквами "Z" и "V" ПДД не существует.