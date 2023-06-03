0,Так, російський БТР переїхав легковий автомобіль у Шахтарську. Відео з місця аварії розлетілось по російських пабліках, передає 24 Канал.

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Є загиблі

Очевидці стверджують, що внаслідок аварії загинули 2 людини. Ймовірно, це були мирні люди, яких збили окупанти.

На оприлюднених кадрах видно, що легковик розтрощило.

Аварія в Шахтарську: відео

ДТП з військовою технікою росіян трапляються часто

Схожа аварія влітку 2022 року вже була в окупованому Донецьку. Там БТР росіян також наїхав на легковий автомобіль. Поруч уже була швидка допомога, але постраждалих не було. В мережі поширювали кадри, де місце аварії прибули ВАІ та ДАІ.

Ще одна ДТП сталась у Шахтарському районі Донеччини 8 грудня. Внаслідок аварії були постраждалі та загиблі, зокрема лікарка з Росії. Пропагандистським ЗМІ одразу дали вказівку писати буцімто в цьому винні цивільні. Водій військової вантажівки окупантів розчавив мікроавтобус.

До речі, експерти зазначають, що випадків аварій з військовою технікою загарбників є величезна кількість. Для вантажівок росіян з буквами "Z" та "V" правил дорожнього руху не існує.