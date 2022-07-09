В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента и захватили ее: впечатляющие видео

На Шри-Ланке тысячи протестующих ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последнему пришлось бежать, чтобы спастись от разъяренной толпы.

Протестующим противостояли силовики, применявшие против людей слезоточивый газ и водометы.

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Демонстранты со всей страны прошли маршем в Коломбо, требуя отставки президента после нескольких месяцев протестов на фоне неэффективного управления экономическим кризисом в стране.

Тысячи антиправительственных демонстрантов приехали в столицу на автомобилях, фургонах и автобусах, а официальные лица заявили, что некоторые даже "захватили" поезда, чтобы добраться туда.

Протестующие захватили резиденцию президента: смотрите видео

В Шри-Ланке не утихают протесты: смотрите видео

Президенту пришлось скрыться

В результате протестующие взяли штурмом резиденцию президента. Главе государства пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов. Его перевели в безопасное место.

Протестующие захватили здание президента. В Сети появилось видео, как люди "развлекаются" в бассейне у резиденции Готабаи Раджапаксы.

Что этому предшествовало

В апреле 2022 года Шри-Ланка столкнулась с экономическим кризисом, который эксперты оценивают как самую тяжелую в истории страны. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая из-за дефицита туристов на фоне пандемии, в связи с чем страна потеряла возможность оплачивать закупку топлива.

Впоследствии в Шри-Ланке начались массовые протесты, в результате чего власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение и объявили дефолт. Внешний долг страны достиг 51 миллиарда долларов, из которых 700 миллионов долларов приходятся на долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

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Страна переживает худший финансовый кризис за десятилетия, из-за чего миллионы людей испытывают проблемы с приобретением пищи, лекарств и топлива. Страна даже попросила помощи у президента россии Владимира Путина.