В Швейцарских Альпах произошел рекордный обвал ледника: уничтожено почти все село
- В Швейцарских Альпах произошел рекордный обвал ледника, который уничтожил деревню Блаттен.
- Масштабный оползень накрыл 90% села, пропал без вести по меньшей мере один человек, ситуация остается критической.
В Швейцарии произошел рекордный обвал ледника. Огромная масса льда и камней почти полностью уничтожила горное село Блаттен, есть пропавшие без вести.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Завораживает своей красотой: в Швейцарии на 3D-принтере напечатали самую высокую в мире башню
В Альпах ледник уничтожил село
В южном кантоне Вале в Швейцарии произошел масштабный оползень. С ледника Берч в Альпах произошел крупнейший обвал. Масштабный оползень почти полностью уничтожил село Блаттен. Поток льда, грязи и камней накрыл около 90% населенного пункта. К счастью, местные власти знали об опасности и заблаговременно провели эвакуацию.
Для справки. В горном селе Блаттен ранее проживало около 300 человек.
На первый взгляд, 90% села похоронены под селевым потоком,
– заявил местный чиновник Штефан Ганцер, говоря о масштабах трагедии.
Обвал ледника в Альпах / Фото AP
Сейчас о жертвах и пострадавших не сообщали. Однако по меньшей мере 1 человек считается пропавшим без вести.
Доподлинно неизвестно, что именно спровоцировало масштабный обвал. Однако специалисты отмечают, что масштабы повреждений в Блаттен – крупнейшие за последние 100 лет.
В то же время региональная служба безопасности предупреждает, что ситуация в Швейцарских Альпах остается критической.
Мы имеем дело с масштабной катастрофой. Есть угроза дальнейших обвалов,
– отметили в службе.
Момент крупнейшего обвала попал на видео. На нем можно увидеть, как огромная волна из камней, льда и земли буквально "похоронила" все село.
Момент обвала в Швейцарских Альпах: смотрите видео
Ранее в Швейцарских Альпах нашли тела 5 лыжников. Трагедия произошла 24 мая вблизи горы Римпфишгорн.