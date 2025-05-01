В Швейцарских Альпах произошел рекордный обвал ледника: уничтожено почти все село

В Швейцарии произошел рекордный обвал ледника. Огромная масса льда и камней почти полностью уничтожила горное село Блаттен, есть пропавшие без вести.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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В Альпах ледник уничтожил село

В южном кантоне Вале в Швейцарии произошел масштабный оползень. С ледника Берч в Альпах произошел крупнейший обвал. Масштабный оползень почти полностью уничтожил село Блаттен. Поток льда, грязи и камней накрыл около 90% населенного пункта. К счастью, местные власти знали об опасности и заблаговременно провели эвакуацию.

Для справки. В горном селе Блаттен ранее проживало около 300 человек.

На первый взгляд, 90% села похоронены под селевым потоком,

– заявил местный чиновник Штефан Ганцер, говоря о масштабах трагедии.

Обвал ледника в Альпах / Фото AP

Сейчас о жертвах и пострадавших не сообщали. Однако по меньшей мере 1 человек считается пропавшим без вести.

Доподлинно неизвестно, что именно спровоцировало масштабный обвал. Однако специалисты отмечают, что масштабы повреждений в Блаттен – крупнейшие за последние 100 лет.

В то же время региональная служба безопасности предупреждает, что ситуация в Швейцарских Альпах остается критической.

Мы имеем дело с масштабной катастрофой. Есть угроза дальнейших обвалов,

– отметили в службе.

Момент крупнейшего обвала попал на видео. На нем можно увидеть, как огромная волна из камней, льда и земли буквально "похоронила" все село.

Момент обвала в Швейцарских Альпах: смотрите видео

Ранее в Швейцарских Альпах нашли тела 5 лыжников. Трагедия произошла 24 мая вблизи горы Римпфишгорн.