В Швейцарии джин, чтобы он становился лучше и имел приятный аромат, помещают в шары и погружают под воду. Однако иногда появляются воры, которым удается мастерски извлекать сотни литров алкоголя со дна водоемов.

Швейцарские СМИ сообщают, что 14 декабря стало известно о загадочном исчезновении 800-килограммового шара со дна местного водоема. Следует заметить, что в ней было более 230 литров джина.

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Шар со спиртом был прикреплен к бетонному основанию.

Очевидно, преступники были настоящими мастерами своего дела, ведь им удалось украсть джин, прикрепленный к бетонному блоку на дне Боденского озера. Директор компании Ginial, производящей алкоголь, прокомментировал ситуацию.

Они (воры джина – 24 Канал) были абсолютными профессионалами,

– подчеркнул Селло Фиш.

Стоит сказать, что компания этого господина производит алкоголь Lake Constance Gin в течение трех лет. Технология очень интересна – джин на 100 дней оставляют на дне озера, чтобы придать ему особый аромат. Эта кража нанесет компании немалый ущерб – к тому же эта партия алкоголя, погрузившаяся в озеро, была продана заранее.



В Швейцарии джин погружают под воду / Фото Switzerland Times

СМИ отмечают, что в течение нескольких дней разные водолазы пытались найти шар с джином, однако его нигде не было на дне. Поэтому и есть основания утверждать, что ее просто украли, ведь иначе объяснить эту ситуацию нельзя.

Соответствующие органы расследуют это дело, однако есть проблема для покупателей, которые уже купили бутылки с джином накануне. Очевидно, им компания должна вернуть денежные средства.

На сколько подорожал алкоголь

Алкоголь является неотъемлемым атрибутом многих людей во время зимних праздников. Однако следует сказать, что в этом году вся продукция, в частности спиртная, в несколько раз подорожала. Эксперты отмечают, что цены на алкоголь выросли на 49%. Факторов, спровоцировавших такую ситуацию, немало. В частности, это война и проблемы в экономической сфере.