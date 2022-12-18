Швейцарські ЗМІ повідомляють, що 14 грудня стало відомо про загадкове зникнення 800-кілограмової кулі з дна місцевої водойми. Варто зауважити, що у ній було понад 230 літрів джину.

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Куля зі спиртом була прикріплена до бетонної основи

Вочевидь, злочинці були справжніми майстрами своєї справи, адже їм вдалось вкрасти джин, що був прикріплений до бетонного блоку на дні Боденського озера. Директор компанії Ginial, яка виробляє алкоголь, прокоментував ситуацію.

Вони (крадії джину – 24 Канал) були абсолютними професіоналами,

– підкреслив Селло Фіш.

Варто сказати, що компанія цього пана виробляє алкоголь Lake Constance Gin протягом трьох років. Технологія дуже цікава – джин на 100 днів залишають на дні озера, аби надати йому особливого аромату. Ця крадіжка завдасть компанії чималих збитків – до того ж ця партія алкоголю, яку занурили в озеро, була продана наперед.



У Швейцарії джин занурюють під воду / Фото Switzerland Times

Зверніть увагу! ЗМІ зазначають, що упродовж декількох днів різні водолази намагались знайти кулю з джином, однак її ніде не було на дні. Тому і є підстави стверджувати, що її просто-таки вкрали, адже інакше пояснити цю ситуацію не можна.

Наразі відповідні органи розслідують цю справу, однак є проблема для покупців, які уже купили пляшки з джином напередодні. Вочевидь, їм компанія повинна повернути кошти.

На скільки подорожчав алкоголь

Алкоголь є невід'ємним атрибутом для багатьох людей під час зимових свят. Однак варто сказати, що цьогоріч уся продукція, зокрема спиртна, у декілька разів подорожчала. Експерти зазначають, що ціни на алкоголь виросли на 49%. Чинників, що спровокували таку ситуацію, чимало. Зокрема, це війна та проблеми в економічній сфері.